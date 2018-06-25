Финал фестиваля «Потоки танца»: победитель уедет с гран-при

По итогам Х Международного хореографического фестиваля гран-при получил театр музыки и танца «Щелкунчик» из Оренбурга.
Вчера жители и гости города могли насладиться гала-концертом Х Международного фестиваля «Потоки танца», участниками которого стали талантливые дети из разных городов России.
Мероприятие состоялось на главной площади города. После ярких выступлений ведущими фестиваля был объявлен главный победитель – театр музыки и танца «Щелкунчик» из Оренбурга.
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Напомним, что в хореографическом соревновании принимали участие коллективы из разных городов России: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Оренбург, Калуга, Самара, Феодосия, Коктебель и Омская область.