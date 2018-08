Финал конкурса красоты в Керчи: кто стал Королевой сезона?

Прошел финал самого масштабного и честного конкурса красоты в Керчи Queen and Princess of the season. Невероятные эмоции и совершенно неожиданные результаты потрясли организаторов, участниц, судей и зрителей.

26 августа состоялся долгожданный финал конкурса красоты, который был организован скаутинговым агентством SMG и сайтом КерчьИНФО, при поддержке студии красоты LAURA.

Генеральным спонсором конкурса выступает фабрика натяжных потолков «Виктория» — единственный производитель в Керчи.

Позади целый месяц подготовки, в который вошли фотосесси, мастер-классы, незабываемый активный отдых и масса приключений. Почти 50 девочек и девушек уверенно дошли до финала. Они боролись за главный титул в своей ворастной категории и за главный приз. Главные призы — iPhone 6s , и iPhone SE от сети монобрендовых магазинов Apple в Крыму ruStore и сертификаты от спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ». Младшей категории достанутся умные часы Smart baby watch q90 от интерент-магазиа электроники в Крыму Buker и подарки от магазина «Лимпопо».

VIP-партнер — диагностический центр «Глобал Медик Групп».

На финале было 13 членов жюри. Это представители популярных городских пабликов, спонсоры, партнеры и популярные люди города. За работой жюри и процессом подсчета баллов наблюдали зрители через онлайн камеры. При выставлении оценок жюри опирались только на свой личный взгляд, а потому никто не мог знать, кто же победит в своей номинации.

Специальный партнер конкурса — парк львов «Тайган».

Пока компьютер складывал сумму баллов для, золотой голос Керчи — Игорь ДИШКАНТЮК порадовал всех присутствующих своими новыми песнями, а ведущая самых сказочных праздников Елена МИХАЙЛЕНКО поддерживала всех участниц, которые так волновались перед финальным выходом.

И так-вот наши главные красавицы:

Екатерина ЗАБОЛОТНАЯ — «Мини принцесса сезона 2018»

Диана УДИНА — «Принцесса сезона 2018»

Алина КОСТЮКОВА — «Юная королева сезона 2018»

Анастасия НАВРОЦКАЯ — «Королева сезона 2018»

Также были подведены итоги народного голосования на сайте КерчьИНФО. Выбраны 4 победительницы в номинации «Мисс Народный выбор»

Полина ОБОЛОНСКАЯ – 328 голосов ( категория Мини-принцесс)

Александра ПЕРШКО – 567 голосов (категория Принцесс)

Кира ПОЛУЛЯХ — 935 голосов (категория Юных королев)

Анастасия НАВРОЦКАЯ — 507 голосов (категория Королев)

Мы поздравляем всех участниц и победительниц самого честного и масштабного конкурса красоты в Керчи.

