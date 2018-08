Финал конкурса красоты в Керчи: трейлер

Вы видели, как прошел грандиозный финал конкурса красоты Queen and princess of the season 2018? Делитесь впечатлениями.

Мы продолжаем обрабатывать собранный с материал с финала конкурса красоты Queen and princess of the season 2018. Фотоотчет вы уже видели, теперь предлагаем просмотреть небольшой видеоролик с дефиле.

Только посмотрите какие же красивые девушки приняли участие в конкурсе от CMG и КерчьИНФО. Они поразили своими настоящими и потрясающими улыбками и смелостью. Многие из этих красавиц впервые вышли на сцену. За 7 часов всего конкурса многие устали, но стойко выдержали это испытание.

Генеральный спонсор конкурса — фабрика натяжных потолков «Виктория».

VIP-партнер — диагностический центр «Глобал Медик Групп»

Еще раз поздравляем всех участниц и победительниц. Пока посмотрим маленький трейлер и ждем полного видео на канале КерчьИНФО в Ютуб.

Queen and princess of the season 2018 (ВИДЕО)

