Когда выплатят пособия в Крыму в 2019 году?

В январе 2019 года пособия семьям с детьми и другим категориям получателей будут выплачены после 15 января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты Республики Крым.

Все перечисленные ниже меры социальной поддержки будут выплачены в установленные законодательством сроки.

Выплаты мер социальной поддержки, финансируемых из федерального бюджета, будут производиться каждый месяц не позднее 26 числа, а из бюджета Республики Крым — ежемесячно и не позднее последнего дня месяца.

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Пособие на ребенка, в том числе на ребенка одинокой матери, выплачивается в первом месяце квартала сразу за три месяца. В январе 2019 года за январь-март 2019 года.

«После 15 января начнется финансирование мер социальной поддержки малоимущим семьям и другим категориям получателей: государственная социальная помощь в виде социального пособия, ежемесячная денежная выплата для приобретения социально значимых сортов хлеба, пособие по уходу за инвалидами вследствие психического расстройства, дополнительное ежемесячное обеспечение детям-инвалидам и инвалидам с детства и другие», — рассказывают в пресс-службе.

Финансирование ежемесячной денежной выплаты из бюджета Республики Крым ветеранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам войны, семьям погибших или умерших в январе 2019 года также начнётся после 15 января.