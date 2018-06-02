ФК «Океанчик» отметил День защиты детей

Вчера, 1 июня 2018 года, вся Керчь праздновала международный праздник — День защиты детей. Интересное мероприятие прошло и на стадионе им. 50-летия Октября.
Здесь состоялась спортивная игра «Мама, папа, я — футбольная семья». Организатор — ФК «Океанчик» .
В рамках спортивной игры прошли эстафеты с участием детей и родителей, а также дружеские футбольные игры.
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Победители конкурсов, а также болельщики получили ценные подарки.
Кроме того, состоялся розыгрыш лотереи, главный лот которой — футбольный матч с автографами игроков ФК «Океан».