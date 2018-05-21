Флешмоб «Я открываю Крымский мост»: кто открыл Крымский мост вместе с президентом? (ВИДЕО)

Завершился сбор участников флешмоба «Я открываю Крымский мост». Мы собрали все «торжественные открытия» в единую картину. Керчане и гости города открыли Крымский мост вместе с президентом.

За несколько дней до запуска автомобильного движения по Крымскому мосту на сайте КерчьИНФО был объявлен флешмоб «Я открываю Крымский мост». Эта акция стала частью программы «Живая память малой родины». Таким образом участники флешмоба еще до первого поезда по транспортом переходу через Керченский пролив стали частью исторического события.

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Мы подготовили интересный и трогательный видеоролик со всеми участниками флешмоба. Именно участники соблюли давнюю традицию любого торжественного открытия и перерезали красную ленточку.

#ЯоткрываюКрымскиймост

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