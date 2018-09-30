Фонд содействия инновациям планирует расширить свою деятельность в Крыму

Фонд содействия инновациям планирует расширить свое присутствие в Крыму. Об этом ТАСС сообщил в кулуарах Глобального форума конвергентных и природоподобных технологий в Сочи гендиректор фонда Сергей ПОЛЯКОВ.

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«Представители фонда работают в 70 регионах. У нас есть представители в Крыму, в Симферополе. Мы готовы организовать представительство в Севастополе, мы рассматриваем такую возможность», — сказал Сергей ПОЛЯКОВ.

Основной задачей фонда является создание новых и развитие действующих высокотехнологичных компаний, привлечение инвестиций в сферу малого инновационного предпринимательства, создание новых рабочих мест.

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