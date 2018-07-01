Фондовые биржи мира

Фондовая биржа – это рынок где торгуют ценными бумагами, а также торговля активами в зарубежной валюте – девизами. Торги по девизам зачастую проходят на специализированной девизной бирже. Главной целью фондовой биржи является обеспечение безопасного обращения ценных бумаг, а также формирование цен на них. Фондовые биржи играют главную роль в мировом биржевом обороте. Существует более 150 бирж, на которых можно купить акции. Из них самыми крупными являются Нью-Йоркская, Токийская, Лондонская.

Данные черпались с портала https://st24invest.com/

Торговые биржи США

Главной биржей Америки считается Нью-Йоркская, она была основана в 1792 году, когда 20 брокеров совершили первую сделку и составили первое соглашение. Этим было проложено начало истории Нью-Йоркской биржи. Она не является государственной организацией, объединяющая около 1 300 участников. В ней участвуют только физ. лица, в случае, если кто-то из членов биржи является владельцем компании, то она также считается членом биржи.

Согласно строгим правилам биржи, места на ней продаются. Состав членов биржи стабилен, что укрепляет доверие к ней. Законы на Нью-Йоркской бирже считаются самыми строгими среди других.

Европа

На территории Англии работаю 22 биржи. Самой главной считается Лондонская, которая оставалась основной в мире до начала первой мировой войны. Одним из главных преимуществ данной биржей является удобное географическое положение.

На данной бирже происходит больше всего торгов по твердопроцентных бумагах, большое количество торгов по иностранным активам.

В Германии главной биржей является Франкфуртская, это самая крупная биржа на территории Европы.

Азия

Токийская биржа самая крупная биржа в Азии, она работает с 1878 году, торги на данной бирже ведется по акциям внутренних эмитентов.

Россия

В России действует около 10-ти фондовых бирж. Основные из них это Московская межбанковская и Российская торговая биржа.

Российская торговая создана в 1995 году и по нынешний год является основным индикатором ценообразования для российских акций. Основные торги переходят на другую площадку — ММВБ. Он модернизирован по последним технологическим требованиям, которые обеспечивают безопасность сделок

Московская межбанковская валютная биржа начала свою работу начале 90х. Она является крупнейшей в странах бывших СССР. Объем торгов за прошлый год составил около $937.3 млрд, что больше показателя 2016 года в 1,5 раза. На данной площадке торгуют более 690 компаний. Количество иностранных компаний, участвующих в торгах на данной площадке растут с каждым годом, за прошлый год доля иностранных операций не превышала 20% от общего объема.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.