Фонтан в Глазовке будет спасен: власти обещают помощь

Президент «Керчь-Еникальского общества истории и древности» встретился 11 сентября с представителями власти по поводу разрушения фонтана в Глазовке.

Станислав МАТВЕЕВ дал короткую информацию о памятнике и его уникальности. А затем обратился с призывом консолидировать органы местной власти и общественность для совместной работы по восстановлению и сохранению данного объекта историко-культурного наследия и предложил посильную помощь со стороны общества.

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Заместитель председателя районного совета Сергей ШУМСКИЙ, председатель Глазовского сельсовета Борис ТАИРОВ, директор МБУК «Музей истории Ленинского района» Николай РАК согласились организовать совместную работу по разработке дорожной карты мероприятий и последующей их реализации.

Напомним, что под Керчью, в селе Глазовка Ленинского района погибает уникальный памятник крымско-татарского зодчества. Это фонтан, который ранее использовался местными жителями для водопоя скота и забора воды. Местными исследователями дата основания памятника предположительно датируется 18 веком.

На сегодняшний день памятник находится в ужасном состоянии: он фактически полуразрушен, и если срочно не принять мер по его восстановлению, последний фонтан исчезнет.

Надеемся, что усилиями общественности дело наконец сдвинется с мертвой точки, и регион вновь обретет уникальный памятник, оказавшийся на грани уничтожения.

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