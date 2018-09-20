Фортепианист из Португалии посетил Керчь с концертом

Талантливый музыкант Жоау ШАВЬЕРА покорил сердца керчан.

В рамках VI Международного Крымского музыкального фестиваля в Керчи прошел концерт португальского фортепианиста Жоау ШАВЬЕРА, класс профессора Элисо́ ВИРСАЛАДЗЕ.

На концерте прозвучали произведения Иоганна Себастьяна БАХА «Токката ми-минор» и Вольфганга МОЦАРТА — «Соната ля-минор» в 3-х частях.

«Я провела замечательный вечер. Музыка великолепная. Исполнение на высочайшем уровне!» — поделилась своими впечатлениями Екатерина.

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В Крыму с 16 по 23 сентября проходит VI Международный Крымский музыкальный фестиваль при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Севастополя и Дворянского Собрания Крыма.

Помимо португальского музыканта, в фестивале будут принимать участие артисты из России, Италии, Сербии, Венгрии, Нидерландов, США, Японии, Австралии и других стран, а также Академический симфонический оркестр Луганской филармонии.

В Керчи выступил фортепианист из Португалии. Фото

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