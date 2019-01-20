Фото керченского театра попало на выставку во Владивостоке

В пятницу в Санкт-Петербурге стартовал всероссийский театральный марафон. В этот же день во Владивостоке открылась выставка фотографий известного российского информационного агентства, посвященная театру. Об этом сообщает ТАСС.

В экспозицию вошли 50 черно-белых исторических и современных цветных снимков, выполненных фотокорреспондентами ТАСС в разные годы XX-XXI веков. На них запечатлены, в частности, Аркадий РАЙКИН с Германом НОВИКОВЫМ в интермедии «Штамповщики» (1958 год), Олег ТАБАКОВ в роли заведующей буфетом Клавдии Ивановны (1965 год) и Галина ВОЛЧЕК с Мариной НЕЕЛОВОЙ в «Ревизоре» на сцене «Современника» (1983 год), Олег ЯНКОВСКИЙ и Татьяна ДЕРБЕНЕВА в спектакле «Парень из нашего города» (1977 год), прима-балерина Большого театра Майя ПЛИСЕЦКАЯ (1987 год).

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Также на фотографии попали визитные карточки городов — здания театров. Здесь показаны исторические и современные снимки театров Калининграда и Челябинска, Москвы и Йошкар-Олы, Керчи и Екатеринбурга, Самары, Курска и других городов страны.