Фотографии вечерней керченской набережной

Наша постоянная читательница прислала в КерчьИНФО фотографии со своей прогулки по вечерней набережной. Фото, как всегда, очень насыщенные и поражают своей красотой.

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Предлагаем всем нашим читателям вместе с нами насладиться непередаваемой атмосферой нашего любимого города!

«Городская набережная. Тихий теплый субботний вечер. Толпы людей прогуливаются то в одну, то в другую сторону, временами останавливаясь то у киоска с мороженым и прохладными напитками, то у мест, где звучит музыка заезжих музыкантов. Но море — зовет, зовет манящей синей далью и взглядом за горизонт. Для таких отдыхающих — яхты, катера и фото на память на борту и на фоне моста. Молодежь да и народ постарше, который живет недалеко от набережной, собирается компаниями для купания и веселого времяпровождения — ЛЕТО! Все бы ничего, но как только солнце село, наступает темнота, передвигаться становится не безопасно — рытвины, ямы, подростки носятся на передвижных средствах из проката, и все это — при слабом освещении набережной. Хорошо видно только места торговли и аттракционы. Вчера, в субботу, внимание многих гуляющих привлек яркий крупный объект желтого цвета в небе на юго-западе. Похоже, что планета. Юпитер? Марс? Поиски ответа в интернете не дали однозначный ответ. Если кто силен в астрономии — просветите. Всем — приятного, запоминающегося лета!», — написала наша читательница Людмила БАХАРЕВА.

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