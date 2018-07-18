«Фотоживодеры» в Крыму: сколько стоит сфотографироваться с обезьянкой?

Министерство курортов и туризма Республики Крым предупреждает о незаконной предпринимательской деятельности, связанной с использованной животных на пляжах и набережных городов Крыма.

Наступило лето. На пляжи и набережные курортных городов Крыма начали выходить люди, у которых в руках может сидеть разная живность: ручные обезьянки, которые обнимут вашего ребенка, милые ушастые кролики, белые голуби и даже змеи. Со всеми ними улыбчивые люди (их хозяева) предлагают вам сфотографироваться. Но к сожалению, гости Крыма, и жители полуострова не понимают, что за простой фотографией с обезьянкой или кроликом они спонсируют «фотоживодеров». Животные не находятся в надлежащих условиях и тем самым страдают от рук горе-предпринимателей.

Во многих курортных городах Крыма данный вид «предпринимательства» является очень прибыльным.

«Справедливости ради стоит отметить, что благодаря рейдам представителей администраций муниципальных образований Республики Крым совместно с полицией, специальным рейдам представителей Минэкологии и МВД, которые будут усиливаться и продолжаться, а также информационной кампании, которая также активизирована, количество «фотоживодеров» на набережных крымских городов по сравнению с предыдущими годами уменьшилось. Но они стали более организованными, изощренными и юридически подкованными» — говорится на официальном сайте администрации города Керчи.

И действительно в Керчи в последнее время таких случаев не наблюдается.

Что делать?

— о каждом таком случае необходимо незамедлительно заявлять по номеру 102. Полиция обязана отреагировать на вызов;

— звонить на бесплатную Горячую линию Министерства курортов и туризма по номеру 8 (800) 511 80 18, на Горячие линии администраций и Министерства экологии. Каждый сигнал обязательно будет отработан;

— фиксировать факты, предупреждать туристов.

И самое главное это не быть равнодушным, ведь чем больше таких людей появляется на улице, тем больше животных страдает.

А у вас уже есть фотография с обезьянкой?

Фото из сети

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.