Французы будут шить одежду в Крыму

Инвесторы из Франции хотят открыть на полуострове фабрику по пошиву одежды. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи иностранных бизнесменов с министром финансов РК Ириной КИВИКО.

«Представители европейского бизнеса хотят запустить собственной производство одежды в Крыму. Дизайнеры будущей продукции приедут в Крым, а швеи и закройщики будут привлекаться из крымчан. Вице-премьер Крыма проконсультировала бизнесменов по вопросам возможностей для предпринимателей на полуострове», — сообщает пресс-служба Мининформа РК.

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Гости из Франции посетили Крымский центр народных художественных промыслов и ремесел с целью подбора будущих кадров для фабрики.

Также европейские предприниматели запланировали познакомиться с действующими крымскими швейными производствами Симферополя и Керчи для возможного сотрудничества и обмена опытом.