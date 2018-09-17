ФСБ и Следственный комитет возбудили уголовное дело по факту выбросов вредных веществ в Армянске

Руководство завода «Титановые инвестиции» написало заявление в ФСБ и Следком о возбуждении уголовного дела, обвинив Украину в экоциде.

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Ситуация в Армянске, где в пятницу 14 сентября был объявлен режим ЧС из-за выбросов вредных веществ, в том числе хлорид водорода, остается напряженной.

«Следственный комитет ведет свою работу и как только будут установлены причины, мы их опубликуем», — отметил заместитель председателя совета министров РК Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО.

1/3 кислонакопителя завода «Титановые инвестиции» находится на территории Херсонской области. По словам жителей поселков Перекоп и Армянск, темные тучи и постоянная повышенная туманность наблюдается в городе и ближайших селах со стороны Херсонской области.

Как утверждают очевидцы, дамба, которая разделает Северо-Крымский канал, разрыта.

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