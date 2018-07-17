Футболисты ФК «Океан» посмотрели финал ЧМ-2018 в кофейне «Кофеек»

Чемпионат мира по футболу, который прошел в России, завершился логическим финалом. Футболисты керченского футбольного клуба «Океан» для просмотра матча выбрали кофейню «Кофеек» . На просмотре присутствовал и тренерский штаб «Кофеек». И тренеры, и футболисты отдохнули в неформальной обстановке и сообща посмотрели игру лучших футболистов в мире.
Свой комментарий по поводу чемпионата мира для сайта КерчьИНФО дал спортивный директор ФК «Океан» Олег ЖМАКА. Он отметил, что организация ЧМ была прекрасной, а в финале он болел за сборную Франции.
«Удивило то, что раньше команды были привязана только к одному игроку – звезде футбола. А команда Франции победила, будучи командой-звездой, где каждый игрок на своей позиции играл ярко и вдохновенно. Вся команда провела турнир на одном дыхании. Они грамотно распределяли силы», — рассказал журналистам сайта КерчьИНФО Олег ЖМАКА.
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Также он рассказал, что командой, которая его разочаровала, стала команда сборной Германии. А командой-сюрпризом стала сборная России.