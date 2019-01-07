Футболисты из детской академии «Океана» поборолись за победу с другими командами Крыма и Краснодарского края

Недавно в Керчи прошел открытый Всекрымский Рождественский детско-юношеский турнир по футболу. Его не могли обойти стороной юные спортсмены из детской академии «Океан» при СК «Планета ПРОСПОРТ».

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«Старт группы выдался весьма интересным. В первой игре уверенно обыграли «Таврию» (Симферополь) со счётом 3-1, а потом ДЮКФП (Керчь) со счётом 2-1. После сыграли боевой ничьёй с ФК «Темрюк» (0-0), а затем, после упорной борьбы уступили команде города Джанкой («Авангард») со счётом 2-3. Потом играли за выход из группы с ФК «Финнист» из Краснодарского края. Первый тайм выдался для нас результативным, но во втором тайме гости сравняли счёт и уже в конце матча из-за неоднозначного момента мы потерпели поражение (1-2). Это стоило для нас место в финальной части», — рассказал тренер ребят Антон ЭДИГЕР.

Также тренер отметил, что для его группы это были первые соревнования такого масштаба, в отличии от других команд, выступающих на турнире. Таким образом, юные футболисты ДФА «Океан» показали достаточно хороший результат, заняв 5 место среди 11 команд, а еще получили море эмоций и бесценный опыт, который в будущем поможет им одерживать всё новые и новые победы!