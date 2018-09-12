Футболисты «Океана» познакомились с историей Аджимушкайских каменоломен

Аджимушкайские каменоломни – это сеть подземных сооружений на территории Керчи, известных своей трагической судьбой со времен Великой Отечественной войны. Именно гимн каменоломен звучит перед началом каждого домашнего матча керченского «Океана», который неизменно сопровождается минутой молчания. И сегодня, 11 сентября, при содействии руководства Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника команда ФК «Океан» посетила с экскурсией этот памятник истории.

Хочется отметить, что с инициативой познакомиться с подземным музеем выступили сами спортсмены, которые приехали в Керчь из других уголков России и Украины.

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В ходе экскурсии группа спустилась практически на 15 метров под землю, где в 1942 году в течение 6 месяцев скрывалось от захватчиков около 13 тысяч человек: солдаты и офицеры Красной армии, партизаны, мирные жители, старики, женщины и дети. Кромешная тьма, отсутствие чистой воды, продовольствия, вечный холод, постоянные обвалы и газовые атаки – не сломили аджимушкайских героев. До самого конца они держали оборону, и лишь несколько десятков человек смогли выжить после 170-дневной осады.

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Безусловно, эта экскурсия оставляет неизгладимые впечатления и тяжелый осадок у каждого посетителя музея. Но знакомство с героической славой Керчи – настоящая необходимость. Ведь для спортсменов очень важно знать историю города, честь которого они отстаивают на футбольном поле. А история Аджимушкайских каменоломен учит нас быть сплоченными, смелыми, всегда поддерживать боевой дух и никогда не сдаваться – даже в самые тяжелые времена.

Руководство футбольного клуба «Океан» выражает благодарность Восточно-Крымскому историко-культурному музею-заповеднику за проведение данной экскурсии.

Фото: ФК «Океан»

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