Футболисты «Океана» провели тренировку для младшего поколения (ВИДЕО)

В прошлый вторник, 16 октября, на стадионе им. 50-летия Октября состоялась открытая совместная тренировка футбольного клуба «Океан» и воспитанников Детской академии «Океана» при спортивном клубе «Планета ПРОСПОРТ».

«Руководство футбольного клуба «Океан» считает, что подобные встречи поколений важны не только для детей, мечтающих стать профессиональными футболистами, но и для керченского футбола в целом. По словам Президента ФК «Океан» Олега КРИШТАЛЬ, построение прочной клубной вертикали – одна из основных задач, стоящих сейчас перед клубом», – передает пресс-служба ФК «Океан».

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В рамках мероприятия дети вместе со взрослыми спортсменами отработали базовые упражнения, работая в парах и тройках, также отдельно занималась группа вратарей. В завершении всех участников разделили на четыре команды и провели тренировочные матчи. Стоит отметить, что для многих ребят этот выход на большое футбольное поле стал первым в их жизни, поэтому впечатления от тренировки у начинающих футболистов остались только самые яркие.

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