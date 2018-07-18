Футбольный клуб «Океан» сформировал вторую команду

Керченский футбол в ближайшее время пополнится новой, перспективной командой. По инициативе председателя Федерации футбола г. Керчь Владимира СЕМЕНЦОВА и при поддержке Президента футбольного клуба «Океан» Керчь Олега КРИШТАЛЬ в ближайшее время будет создана молодежная команда «Океан-2». Тренировать ее будет Алексей Альбертович ЯКИМОВИЧ.

Журналисты КерчьИНФО задали несколько вопросов Владимиру СЕМЕНЦОВУ относительно спортивного будущего новой команды.

— Насколько важно для городской Федерации футбола взаимодействие и сотрудничество с профессиональным футбольным клубом «Океан»?

Это сотрудничество важно для обеих сторон: как для профессионального клуба «Океан», так и для Федерации футбола Керчи. Во-первых, у федерации футбола цель всех соревнований -популяризация футбола и воспитание высококлассных, но на уровне любительского футбола, игроков. Поэтому мы будем заниматься этим, чтобы готовить резерв для команды «Океан».

Для «Океана» дубль пригодится и для тех игроков, которые по тем или иным причинам не будут задействованы какое-то время в играх Премьер-лиги Крымского футбольного союза. «Океан-2» даст им возможность играть им на более низком уровне, на любительском. Но тем не менее не на городском уровне, а на уровне Крымского республиканского любительского футбола. Поэтому это сотрудничество очень важно и нужно для обеих сторон.

— Кто был инициатором этого проекта и кто его поддерживает?

Проект поддерживает президент ФК «Океан» Олег КРИШТАЛЬ Мы вместе с ним встречались с председателем Федерации футбола Крыма Сергеем Александровичем БОРОДКИНЫМ, который участвовал в совместном обсуждении создания этой команды и поддержал нас.

— Кто будет играть в «Океане-2»?

Это будут нетолько молодые керченские футболисты. Мы будем принимать ребят и из Феодосии, Щелкино, охватим Ленинский район. Также планируем пригласить и молодых ребят — бывших воспитанников спортивных школ.

— Какие цели и перспективы у команды?

Цели — закрепиться в любительской лиге. С Олегом Ярославовичем мы обсуждали, что по первому году быть в середине таблицы — это было бы хорошо. А там уже будем думать, как развивать команду дальше. В перспективе все будет зависеть от нашей работы. Как мы будем поддерживать эту команду, как будем относиться к ребятам, так и получим обратный результат. Все должны быть заинтересованы в том, чтобы этот проект имел долгосрочный результат и успех.

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