Гастрономический фестиваль ко Дню рыбака: керчане придумывают название

Несколько дней назад Керченская городская администрация предложила жителям города выбрать название и логотип для гастрономического фестиваля, который будет проходить в рамках Дня рыбака.
Предварительную версию названия фестиваля — «Пантикапа: рыбный путь» — предложили в администрации. Также в рамках голосования было опубликовано несколько вариантов логотипа.
Голосование за название и логотип фестиваля (по договоренности с администрацией) проводилось и в социальных сетях сайта КерчьИНФО.
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Сегодня, в последний день голосования, мы составили подборку предложенных керчанами вариантов, которая отправится в Администрацию города.
Итак, керчане предложили следующие названия гастрономического фестиваля: Рыбацкий пир, Пир Нептуна, Пир двух морей, Рыбный день, Морской денек, Морской «конек», Дары моря, Рыбамания, Рыбкин-фест (также был предложен логотип), День рыбоеда, Керченский улов, Рыболовное пиршество, Рыбное пиршество, Керченский деликатес, Черноморское угощение.
Все варианты будут отправлены на рассмотрение Керченской городской администрацией. Спасибо за участие!