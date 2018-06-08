Газ в Керчь пошел по новым трубам

Генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида» успешно завершил работы по переключению магистрального газопровода в районе Керчи, проходящего в полосе отвода будущей автодороги. Об этом сообщил председатель Государственного комитета дорожного хозяйства Сергей КАРПОВ.

Длина участка, на котором строители «Тавриды» смонтировали магистральный газопровод-отвод к газораспределительной станции Керчи, составила 352 метра.

Читайте: Газовые платформы в Черном море находятся под охраной ракетных кораблей

«Использование современных технологий позволило генеральному подрядчику «Тавриды» выполнить безогневую врезку в действующий магистральный газопровод, не останавливая газоснабжение жителей Керчи. Этот новый для Крыма метод дает возможность безопасно проводить работы в максимально сжатые сроки, не причиняя неудобств гражданам», — отметил Сергей КАРПОВ.

Метод безогневой врезки начал использоваться на территории полуострова с 2016 года. Ранее применяемая технология предполагала обязательное отключение газораспределительной станции, что влекло за собой падение давления в газопроводе и длительные временные затраты на перезапуск.

Кроме того, использование старой технологии могло вызывать образование взрывоопасной смеси в трубах при смешении газа с воздухом в случае несвоевременного перекрытия газовых конфорок в квартирах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.