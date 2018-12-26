Газманов спел песню для пострадавшей студентки в Керченском колледже

Керченских студентов политехнического колледжа, которые сейчас проходят лечение в Москве, поздравил с Новым годом заслуженный артист РФ Олег ГАЗМАНОВ. Об этом он рассказал на своей официальной страничке в «Instagram».

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«Я счастлив что смог появиться в медицинском центре Леонида Рошаля, в котором находится Настя и осуществить её мечту, а также подарить новогодние подарки ей и другим детям которые пострадали в этой трагедии», — пишет Олег ГАЗМАНОВ.

Певец лично исполнил для студентки Анастасии песню «Есаул», тем самым исполнив ее мечту, которую она считала невыполнимой. В исполнении заветного желания помогли сотрудники Благотворительного фонда, которые связались с композитором.

Напомним, что лечение студенты проходят после чудовищной трагедии, произошедшей 17 октября 2018 года в Керчи, когда четверокурсник Владислав РОСЛЯКОВ открыл стрельбу и заложил бомбу в политехническом колледже. В результате трагедии пострадали и погибли люди.