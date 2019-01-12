Взрыв в Щелкино произошел из-за нарушения противопожарной безопасности (ФОТО И ВИДЕО)

Газовые баллоны, используемые при ремонтных работах на кровле девятиэтажки в Щелкино, взорвались из-за нарушения строителями противопожарной безопасности. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Республике Крым.

«Прибыв к месту происшествия, сотрудники МЧС обнаружили, что во время проведения ремонтных работ кровли с нарушениями правил пожарной безопасности взорвалось два газовых баллона и произошло загорание битумных материалов», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что существовала серьезная угроза повторных взрывов и распространения огня, так как на крыше находилось ещё 16 баллонов и строительные материалы.

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«Сотрудники пожарной части эвакуировали жильцов дома, а также вынесли оставшиеся баллоны. Благодаря оперативным и слаженным действиям удалось в кратчайшие сроки локализовать и ликвидировать пожар. Пострадавших и погибших нет. Площадь пожара составила 12 кв. м».

Ранее сегодня стало известно, что в городе Щелкино Ленинского района на крыше девятиэтажного дома №48В произошло два хлопка. Выяснилось, что во время проведения ремонтных работ на кровле взорвались два газовых баллона.

Взрыв в Щелкино

Фото и видео: Щёлкино