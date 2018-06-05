В Крыму и на Кубани пройдут авиационные учения

Военно-воздушные силы и противовоздушная оборона Южного военного округа совместно с Черноморским флотом начинают совместное летно-тактическое учение. Также в нем примут участие соединения морской пехоты специального назначения и общевойскового объединения. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В ходе учений впервые над крымским полигоном Опук военные применят управляемые ракеты класса «воздух-воздух» для стрельбы по воздушным мишеням.

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«Самолеты-разведчики отработают поиск корабельной группировки условного противника. Средства ПВО соединения, дислоцированного в Крыму, будут задействованы в отражении ракетного удара морских носителей высокоточного оружия условного противника», — уточнили в ведомстве.

Также звено штурмовиков Су-25СМ отработает в Крыму и на Кубани посадку, зарядку боекомплекта, взлет и бомбардирование по целям. Также ракетно-пушечные комплексы «Панцирь С» обеспечат безопасность взлетно-посадочной полосы от воздушного удара авиации условного противника, а силы армейского спецназа будут защищать аэродром от условного противника.

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