Газовые платформы в Черном море находятся под охраной ракетных кораблей

41-я гвардейская бригада ракетных кораблей взяла под охрану российские газодобывающие платформы в Черном море. Об этом пишет издание «Известия».

В командовании Черноморского флота рассказали, что соединение приступило к постоянному дежурству по охране месторождений государственной компании «Черноморнефтегаз».

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В защите газовых вышек участвуют малые противолодочные корабли и ракетные катера. Они несут круглосуточное дежурство, ротация проводится каждые две недели. Ранее эту задачу решала береговая охрана, входящая в состав погранвойск ФСБ.

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