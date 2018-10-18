Где Владислав Росляков приобрел оружие и патроны? (ФОТО И ВИДЕО)

Информация о разрешении на оружие у студента, который стрелял в керченском колледже, не подтвердилась.

Студент 4 курса Владислав РОСЛЯКОВ, устроивший массовое убийство в Керченском политехническом колледже, практически сразу после наступления совершеннолетия начал оформлять документы на получение лицензии на охотничье оружие.

После происшествия появились слухи, что РОСЛЯКОВ приобрел оружие и 150 патронов в местном магазине «Сокол». Однако, как сообщает «Комсомольской правде» директор магазина Анатолий ЛУНЁВ, молодой человек купил у него только патроны, разрешение на которые датировано 8 сентября.

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К сожалению, директор магазина не смог дать комментарий журналистам КерчьИНФО, так как беседовал в этот момент с правоохранительными органами.

Кроме того, детский омбудсмен Республики Крым Ирина КЛЮЕВА заявила, что информация о разрешении на оружие у студента, который стрелял в керченском колледже, не подтвердилась.

Напомним, что 17 октября около 12 часов дня Владислав РОСЛЯКОВ устроил массовое убийство в Керченском политехническом колледже. В результате этого погиб 21 человек, более 50 пострадали. Нападавший — 18-летний студент Владислав РОСЛЯКОВ — привел в действие взрывное устройство и расстрелял из помпового ружья учащихся и педагогов.

Где Владислав Росляков приобрел оружие и патроны?

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