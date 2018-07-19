Где будет находится еще один дом для депортированных граждан?

Где будет находится еще один дом для депортированных граждан?

Администрация города определилась где будет находиться еще один дом для депортированных граждан. Новый дом построят на Индустриальном шоссе уже в существующем микрорайоне. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы администрации города Керчь Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ.

На данный момент на том месте, где хотят строить дом находится пустырь.

Участку присвоен кадастровый номер 90:19:010105:16910, он обозначен на публичной кадастровой карте. На данный момент в адрес администрации города Керчи поступила информация от Службы капитального строительства, о том, что в соответствии с приказом от 30.03.2018 г. Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно — строительное управление Республики Крым» выполняет по данному объекту функции технического заказчика. Сейчас профильными специалистами администрации уточняются основные технико – экономические показатели объекта. Предварительно в новом доме будут размещены: 1 – комнатных – 36 квартир; 2 — комнатных – 18 квартир; 3 – комнатных – 18 квартир.

Фото из Facebook Дилявер Мельгазиев

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