Где будет находится еще один дом для депортированных граждан?

Администрация города определилась где будет находиться еще один дом для депортированных граждан. Новый дом построят на Индустриальном шоссе уже в существующем микрорайоне. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы администрации города Керчь Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ.

На данный момент на том месте, где хотят строить дом находится пустырь.

Участку присвоен кадастровый номер 90:19:010105:16910, он обозначен на публичной кадастровой карте. На данный момент в адрес администрации города Керчи поступила информация от Службы капитального строительства, о том, что в соответствии с приказом от 30.03.2018 г. Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно — строительное управление Республики Крым» выполняет по данному объекту функции технического заказчика. Сейчас профильными специалистами администрации уточняются основные технико – экономические показатели объекта. Предварительно в новом доме будут размещены: 1 – комнатных – 36 квартир; 2 — комнатных – 18 квартир; 3 – комнатных – 18 квартир.

Фото из Facebook Дилявер Мельгазиев

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