Где и зачем на Митридате установят забор?

На вершине Митридата забора не будет. Но на самой горе ограждения появятся.

Ранее журналисты керченского телевидения сообщили о предстоящей установке шлагбаума на въезде к вершине Митридата и о заборе вокруг площадки. Вчера был опубликован сюжет с корректировкой информации.

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«Территорию Пританея обнесут ограждением, чтобы ограничить проход на вершину горы по боковым тропам по причине оползневой опасности. Именно о рекомендации ограждения этой территории шла речь на совещании, а не о решении вершину Митридата обнести забором, как было неправильно трактовано в сюжете.» — сообщают журналисты керченского телевидения в опровержении.

Таким образом вершина Митридата не обзаведется забором. Препятствие будет только для проезда автомобилей.

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