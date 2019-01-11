Где можно искупаться на Крещение в Керчи?

На месте будут дежурить МЧС и медики.

На следующей неделе православные отметят праздник Крещения Господня. Службы пройдут во всех храмах города по своим расписаниям.

У храма Иоанна Предтечи в 9-30 пройдет обряд освящения воды. В 10-00 состоится переход от храма до Генмола на набережной, где служителями собора будет освящена морская вода и все желающие смогут окунуться в море. Об этом сообщает заместитель главы Администрации Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ.

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Также отмечено, что как и в прошлом году на месте купания будут работать водолазы МЧС, бригада Скорой помощи. Оборудуют места для переодевания и предоставят горячий чай.

«Администрация города и керченские спасатели призывают воздержаться от купания в местах, не оборудованных и не подготовленных в соответствии с требованиями безопасности, а также при отсутствии сотрудников, отвечающих за безопасность на водных объектах. Только квалифицированные специалисты помогут своевременно оказать первую медицинскую помощь и избежать травм и обморожений», — сообщает замглавы на своей официальной странице в социальной сети.