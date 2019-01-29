Где находится капитан «Норда»: Крым требует объяснений от Украины

Крым подключил все силы к поиску пропавшего на Украине капитана «Норд», и запросил от Украины информацию о местонахождении Владимира ГОРБЕНКО.

Ранее об исчезновении Владимира ГОРБЕНКО сообщил его адвокат Максим МОГИЛЬНИЦКИЙ. Правозащитник не исключил, что к пропаже капитана «Норда» причастны спецслужбы Украины, что может быть расценено, как провокация со стороны украинских властей.

В Крыму в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ заявили, что в данный момент идет проверка информации о пропаже и на данный момент официального заявления о его пропаже не поступало.

«На данный момент мы не знаем, где находится Владимир Горбенко. Но мы взяли этот вопрос на контроль, т.к. очень обеспокоены сложившейся ситуацией», — сообщила журналистам РИА Новости уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила ЛУБИНА.

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Первый замглавы Госсовета Крыма Ефим ФИКС обратился к властям Украины с требованием предоставить информацию о возможном местонахождении капитана российского судна «Норд».

«Если с ГОРБЕНКО все нормально и идут какие-либо процессуальные действия — то это одно. Но если что-то случилось, то мы должны предпринять все необходимые меры», — заявил ФИКС журналистам РИА Новости.

В свою очередь пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что они не имеют информации о задержании сотрудниками безопасности Украины капитана «Норда».

На данный момент исчезновение Владимира ГОРБЕНКО поставлено на контроль Министерства иностранных дел РК.