Где построят магазин на Нижнем Солнечном?

Жители микрорайона Нижний Солнечный несогласны со строительством будущего магазина.

Как стало известно журналистам КерчьИНФО, жители Нижнего Солнечного хотят видеть у себя на районе большой супермаркет с оборудованными подъездами автотранспорта со стороны трассы и местами для парковки. Однако, выбранное место под капитальное строительство считают неподходящим.

«Для такого магазина требуется большая площадь и вокруг района достаточно свободных земельных участков. Один из таких участков — футбольное поле вдоль железной дороги. Что значит магазин напротив детской площадки и под окнами жильцов?» — отметил житель микрорайона.

Со слов керчан, они уже имеют горький опыт с постройкой магазина «Аппетит». Постоянный шум автомашин по доставке товара и грохот выгружаемого товара мешают местным жителям.

Для положительного урегулирования данного вопроса Керченский Городской Совет приглашает керчан принять участие в обсуждении изменения вида разрешённого использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Керчь, в районе шоссе Героев Сталинграда.

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Письменные предложения по вопросу изменения вида разрешённого использования земельного участка можно вносить до 28.09.2018 года (включительно) до 17:00 в Рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, 17, каб. 303, тел. 2-20-04. Телефон для справок 2-20-04.

Публичные слушания по обсуждению вопроса изменения вида разрешённого использования земельного участка пройдут 01.10.2018 года в 14.00 по адресу ул. Кирова, 17, каб 101.

При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.

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