Где построят магазин на Нижнем Солнечном?

Где построят магазин на Нижнем Солнечном?

Жители микрорайона Нижний Солнечный несогласны со строительством будущего магазина.

Как стало известно журналистам КерчьИНФО, жители Нижнего Солнечного хотят видеть у себя на районе большой супермаркет с оборудованными подъездами автотранспорта со стороны трассы и местами для парковки. Однако, выбранное место под капитальное строительство считают неподходящим. 

«Для такого магазина требуется большая площадь и вокруг района достаточно свободных земельных участков. Один из таких участков — футбольное поле вдоль железной дороги. Что значит магазин напротив детской площадки и под окнами жильцов?» — отметил житель микрорайона.

Со слов керчан, они уже имеют горький опыт с постройкой магазина «Аппетит».  Постоянный шум автомашин по доставке товара и грохот выгружаемого товара мешают местным жителям.

Для положительного урегулирования данного вопроса Керченский Городской Совет приглашает керчан принять участие в обсуждении изменения вида разрешённого использования земельного участка, расположенного по  адресу: г. Керчь, в районе шоссе Героев Сталинграда.

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Письменные предложения по вопросу изменения вида разрешённого использования земельного участка можно вносить до 28.09.2018 года (включительно) до 17:00 в Рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, 17, каб. 303, тел. 2-20-04. Телефон для справок 2-20-04.

Публичные слушания по обсуждению вопроса изменения вида разрешённого использования земельного участка пройдут 01.10.2018 года в 14.00  по  адресу  ул. Кирова, 17, каб 101.

При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.

 

 

 

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