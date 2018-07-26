Где в Керчи можно выгуливать собак?

Владельцам домашних животных рассказываем о правилах выгула собак в Керчи. Давайте проявлять заботу к братьям нашим меньшим и к собственному городу.

В социальной сети поднялась острая темя выгула собак в общественных местах.

«Подскажите как бороться с массовым выгулом собак(без намордника и поводка )рядом с детской площадкой, собаки неадекватные бегают, лают, дерутся прям вблизи детей, гулять невозможно, со стороны хозяев собак только грубость и оскорбления», — пишут в керченском паблике.

Эта запись собрала 333 комментария от керчан. Мы взяли некоторые из них, для примера.

«Собака должна следовать до места выгула в наморднике и на поводке. Место выгула это пустыри. Выгул на детских площадках запрещен» «Место выгула для нашего города – понятие спорное»

Люди стали спорить и сравнивать детей и собак, указывая, что родители обязаны с раннего возраста приучать детей к общению с животными.

«Могу возразить. Гуляйте с детьми «правильно». Попытайтесь с детства донести до ребенка, что он, как раз и отличается от животного тем, что живет не рефлексами. У ребенка, в отличии от собаки нет рефлекса «догнать движущуюся дичь», может, просто стоит объяснить ребенку, что при виде собаки надо вести себя спокойно,не орать,не размахивать руками «ути-пути собачонка». Ведите себя, как человек и не будет проблем с животными». «Я, оказывается, должна воспитывать ребенка так,чтобы он знал,что на ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ ему нельзя бегать и прыгать,дабы не спровоцировать находящихся рядом собак. Ну это уже явный перебор, товарищи!!!! Очнитесь, собачники!!!! Речь шла о детской площадке. А где,по вашему,можно бегать,прыгать и кричать детям??» «Ситуацию в корне могут изменить только КОНСКИЕ штрафы за выгул без поводка, и ощутимый налог на псов, чтобы хозяева дважды подумали перед тем, как заводить» «Если животное на поводке и в наморднике, то ничего не будет. Надо обходить людей, выгуливая собаку. А не наоборот!»

Споры эти бесконечны. Но хочется внести понимание. В Керчи в Правилах благоустройства есть пункт о содержании животных. Подробно с документом можно ознакомиться на официальном сайте Горсовета Керчи. Мы донесем главную суть этих правил.

Читайте: Куда увозит машины эвакуатор в Керчи?

В первую очередь владельцы домашних животных должны не допускать загрязнения мест общего пользования. Это подъезды, коммунальные квартиры, детские и спортивные площадки, дворы, скверы, парки , тротуары и пешеходные дорожки. Если казус произошел — обеспечить уборку с применением средств индивидуальной гигиены. К сожалению не многие владельцы милых питомцев знают о существовании полиэтиленового пакета и совка.

«Я очень люблю собак, но терпеть не могу некоторых из их владельцев. На пляже отдыхаем, приходит дама с 3 собаками ( 3 КАРЛ) !!!! Прямо рядом с нашим шезлонгом одна из милейших животин делает свои дела по-большому. Ну, думаю не сдержалась собачка — бывает, сейчас хозяйка возьмёт пакетик и лопатку и все уберёт. А нет вам !!! Позвала она свою кровинушку ненаглядную и свалили»

Где в Керчи нельзя выгуливать собак?

Правила гласят, что запрещено допускать домашних животных на территории и в помещения общеобразовательных (в т.ч. и дошкольных) учреждений, учреждений здравоохранения, предприятий и организаций, осуществляющих торговлю и общественное питание.

Также, есть случаи, когда люди жалуются на неприятное соседство с большим количеством домашних животных. Правилами предусмотрено, что число домашних животных, содержащихся в жилых помещениях, определяется условиями их содержания, которые должны соответствовать требованиям федерального законодательства в области охраны здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, общественного порядка и пр.

Читайте: Вывоз мусора в Керчи станет интенсивнее

Следующий пункт рассказывает о правилах выгула домашних животных.При выходе из помещения собака должна быть на поводке, длина которого позволяет контролировать животное. Поводок не снимается вплоть до возвращения в помещение. На собак, представляющих угрозу для людей и других животных, также должен надеваться намордник. В правилах прописаны и породу, которые требуют особой ответственности от владельца.

В этих же правилах указано, что выгул собак на детских площадках ЗАПРЕЩЕН!

Где в Керчи можно выгуливать собак?

В этом же документе есть перечень мест выгула собак, где животные могут гулять бед поводка и намордника.

Промзона в районе бывшего мясокомбината по ул. Ушинского.

Пустырь за домом 1-в по ул. Дальняя.

Пустырь напротив магазина «Остров» по Индустриальному шоссе.

Зеленая зона вдоль железной дороги по ул. Буденного

Пустырь между домами Марата,20 и Донского,1.

Пустырь за Солдатской Слободкой.

Пустырь за Ворошиловским рынком вдоль Куль-Обинского шоссе

Пустырь по Индустриальному шоссе в районе исправительного учреждения

Территория бывшей воинской части на Марате (от ул. Д. Донского в сторону Куль-Обинского шоссе)

Территория бывшей школы No7 по ул. Свердлова

Пустырь напротив остановки «Марат-5».

Пустырь за домами 76,78 по ул. Генерала Петрова.

Какой штраф за неправильный выгул собак в Керчи?

Для нарушителей Правил благоустройства по содержанию домашних животных предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от 300 до 1000 рублей, на должностных от 2 000 до 10 000 рублей, на юридических лиц от 5 000 до 30 000 рублей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.