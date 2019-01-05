Где в Керчи профессионально помыть машину и выиграть приятный подарок?

Нужно помыть машину? Среди множества автомоек керчан больше всего впечатляет «Автобаня».

«Автобаня» находится по улице Маршала Еременко, 11 недалеко от стадиона имени 50-летия Октября. Она предоставляет множество услуг, среди которых:

правильная бережная мойка, мойка по европейскому стандарту, детейлинг, профессиональная химчистка, дезинфекция салона и многое другое.

Кроме того, на автомоечном комплексе ежемесячно или еженедельно в зависимости от временного периода проводятся розыгрыши. После того, как автомобиль победителя аккуратно помыли в три этапа, специалисты оказали уборку и дезинфекцию салона.

При мойке автомобиля использовалась профессиональная химия европейских и ведущих отечественных производителей. Для мытья каждой поверхности выбирался определенный состав. Уделялось внимание каждой детали и бережного подхода в целом.

Посетитель автомойки и победитель ежемесячного розыгрыша остался очень доволен:

«Очень понравилось, как помыли автомобиль. Хорошо протерли диски. Обратили внимание на все мелочи, на которые мало где обращают внимание», — поделился впечатлениями керчанин.

На автомойке «Автобаня» работают настоящие профессионалы.

Стоимость мойки машины — от 300 рублей.

Запись и все вопросы по телефону +79781123919

Благодаря «Автобане» автомобиль керчанина выглядит как новый