Где завтра в Керчи не будет воды?

Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма» сообщает, что в четверг 7 февраля в некоторых микрорайонах города вода будет подаваться с перебоями.

В связи с проведением аварийных работ на ВНС «Перекачка» по улице Шоссе Героев Сталинграда, и на водоводе Д=300 мм по улице Индустриальное шоссе с 9.00 часов до 16.00 часов 07.02.2019 вода будет подаваться с пониженным давлением в микрорайоны: Марат 4, Марат 5, улицы Буденного, Ворошилова, Марата 1, а также в микрорайон Верхний Солнечный.

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Керченский филиал приносит извинения за причиненные неудобства и просит население и предприятия запастись необходимым количеством питьевой воды на указанный срок.