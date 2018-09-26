Генбанк предупреждает о возможных перерывах в обслуживании банковских карт

Один из банков, который находится 25 лет на рынке банковских услуг для населения и бизнеса, сообщил, что сегодня в течение дня возможны сбои при обслуживании банковских карт его клиентов.

АО «Генбанк» приносит свои извинения за предоставленные неудобства.

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«В связи с проведением плановых регламентных работ на стороне процессинга Банка 26.09.2018 года возможны перерывы в обслуживании банковских карт АО «Генбанк». Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – говорится в сообщении.

Данное объявление размещено на сайте организации.

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