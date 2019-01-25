Гендиректор одного из портов Крыма незаконно продал буксир

Расследуется факт продажи незаконным путем буксира одного из государственных унитарных предприятий морских портов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы республиканского линейного управления МВД России на транспорте.

«В апреле 2018 года генеральный директор одного из ГУП морских портов, заключил договор купли продажи морского буксира по заниженной стоимости. Он действовал в обход статьи 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» и не допустил к аукциону двух участников. Спустя неделю после завершения сделки был подписан акт приема-передачи и судно было исключено из реестра собственности», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Сумма ущерба от продажи буксира составила 13 000 000 рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело в отношении руководителя морского порта. В соответствии со ст.285 ч.3 УК РФ ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.