Гендиректор одного из портов Крыма незаконно продал буксир

Гендиректор одного из портов Крыма незаконно продал буксир

Расследуется факт продажи незаконным путем буксира одного из государственных унитарных предприятий морских портов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы республиканского линейного управления МВД России на транспорте.

«В апреле 2018 года генеральный директор одного из ГУП морских портов, заключил договор купли продажи морского буксира по заниженной стоимости. Он действовал в обход статьи 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» и не допустил к аукциону двух участников. Спустя неделю после завершения сделки был подписан акт приема-передачи и судно было исключено из реестра собственности», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Сумма ущерба от продажи буксира составила 13 000 000 рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело в отношении руководителя морского порта. В соответствии со ст.285 ч.3 УК РФ ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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