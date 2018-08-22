Генеральские пляжи – лучший отдых в Крыму (ВИДЕО)

Генеральские пляжи отличаются невероятной красотой: степи вокруг прекрасны, а скалы, высокие и удивительные, напоминают своими причудливыми очертаниями сказочных героев.

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Второе название побережья – «Побережье тысячи бухт». Действительно, их здесь очень много. Некоторые так закрыты скалами и выступами, что до них не добраться. Поэтому на «Генералах» так мало людей – не всем удобно добираться до столь отдалённого от цивилизации места.

Попав сюда один раз, хочется возвращаться всё снова и снова. Отдых на этом пляже напоминает волшебную сказку.

А ещё Генеральские пляжи – идеальное место для романтических свиданий!

Генеральские пляжи – лучший отдых в Крыму

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