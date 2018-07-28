Генеральские пляжи вошли в список самых восхитительных пляжей в мире

Генеральские пляжи, коса Беляус и мыс Тарханкут вошли в список самых восхитительных пляжей мира. Об этом написал сервис о перелетах Skyscanner.

«Фигурные скалы и каменные валуны дробят песчаную полосу на изолированные участки так, что чувствуешь себя в фотопавильоне. Генеральские пляжи называют побережьем тысячи бухт, но вам хватит и одной, чтобы насладиться уединением среди потрясающих пейзажей», — написали про Генеральские пляжи.

Косу Беляус в статье назвали крымскими Мальдивами и удивились почему там всегда мало людей.

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Мыс Тарханкут называют одним из неизведанных мест западного Крыма, так что помешать отдыхающим там смогут разве что огромные медузы, чье пребывание люди потревожат.

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