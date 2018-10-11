Генплан Керчи утвержден

Состоялась внеочередная 100 сессия первого созыва Керченского горсовета. Главным вопросом на повестке дня было утверждение Генерального плана Керчи.

С докладом выступила начальник управления градостроительства, архитектуры и рекламы Елена КАЗАЕВА.

При обсуждении Генплана к докладчику обратились депутаты Желтенко и Милютина. Они задали вопросы, касающиеся незаконных построек в парках и на стадионах города. Представители архитектуры и начальник Управления образования Дахин отметили, что все постройки имеют утвержденные кадастровые номера и не противоречат законодательству.

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Депутатов волновал также вопрос – можно ли будет вносить изменения в уже утвержденный Генплан в рамках благоустройства и развития города Керчи.

КАЗАЕВА ответила, что изменения возможны после того, как Генплан будет утвержден, и приняты Правила зонирования и застройки города Керчи.

«Генплан – это живой организм. Мы с ним будем постоянно работать», — отметила Елена Анатольевна.

С Генеральным планом города все желающие могут ознакомиться на официальном сайте горсовета, а также здесь. Проект представляет собой несколько карт, отображающих системы дорог, коммунальных сетей, границы муниципального образования города Керчи, территории инвестиционных объектов, и т.д.

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