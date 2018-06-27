Генподрядчик начал демонтаж старого асфальта для строительства второй очереди «Тавриды»

Генеральный подрядчик начал демонтаж первых километров старого асфальтобетонного покрытия трассы Керчь – Феодосия, вместо которой будут построены две полосы новой трассы Таврида. Об этом сообщил председатель Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым Сергей Карпов.



«Демонтаж старого асфальта автомобильной дороги начался возле Керчи. Строители уже сняли около 2 км полотна. Работы проводятся в рамках строительства второй очереди трассы «Таврида», запуск которой запланирован на конец 2020 года», — рассказал председатель Госкомитета дорожного хозяйства Республики Крым Сергей Карпов.

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Участок автомобильной дороги Керчь – Феодосия, где проводятся данные работы, выведен из эксплуатации. Работы не затрудняют движение транспорта, который следует по уже построенному 6,5-километровому участку первой очереди новой трассы «Таврида». Данный участок начинается на стыке трассы с автомобильным подходом к Крымский мост.

Напомним, что по состоянию на начало июня дорожники заасфальтировали почти половину первой очереди скоростной трассы от Керчи до Симферополя.

Первая очередь трассы «Таврида» планируется к открытию уже в конце года.

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