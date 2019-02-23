ГИБДД Керчи провела конкурс по безопасности детей на дорогах (ФОТО)

Республиканский конкурс «Безопасность детей в наших руках» проводился в 17 образовательных учреждениях города с 18 по 20 февраля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

Муниципальный отборочный этап Республиканского конкурса «Безопасность детей в наших руках» проходил среди образовательных организаций города с целью активизации их деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и формированию у них культуры безопасной жизнедеятельности участников дорожного движения.

Состязания проходили в два этапа.

На первом этапе проходила экспертиза материалов участников экспертной комиссией, в составе: заместителя начальника управления образования Администрации города Керчи – Елены ДИМАРЦО, инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городу Керчи – Алексея КРИХЕЛИ, главного специалиста управления образования Администрации города Керчи – Елены СТАДНИЧЕНКО, по результатам которой определялся финальный состав конкурсантов.

На втором этапе осуществлялись выезды комиссии в образовательные организации (дошкольные образовательные организации №№20, 46 и общеобразовательные организации №№5, 15), вышедшие в финал, для знакомства с условиями организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на местах.

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После подведения итогов экспертной комиссии победителями муниципального этапа конкурса «Безопасность детей в наших руках» признана команда школы №5. Второе место заняли учащиеся гимназии школы №15. Третье общекомандное место заняли учащиеся школ № 10, №17 и № 13.

Среди дошкольных образовательных организаций места распределились следующим образом:

Первое место – МБДОУ Керчи РК «Детский сад компенсирующего вида для детей с нарушениями зрения №46 «Солнышко»;

Второе место – МБДОУ Керчи РК «Детский сад №20 «Дельфин»;

Третье место – МБДОУ Керчи РК «Детский сад №14 «Кораблик», МБДОУ Керчи РК «Детский сад комбинированного вида №37 «Золотая рыбка».

Также обладателями дополнительных дипломов от Управления образования Администрации города Керчи стали:

педагогический коллектив МБОУ «Школа — МТЛ» — за внедрение инновационных педагогических технологий в изучении правил дорожного движения обучающимися;

педагогический коллектив МБОУ «Школа №4 им. А.С. Пушкина» за активное развитие ЮИДовского движения в рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма».

Педагоги, воспитатели, сотрудники ОГИБДД УМВД России по городу Керчи, совместно с учащимися общеобразовательных учреждений и воспитанниками дошкольных образовательных учреждений регулярно проводят подобные мероприятия.

ГИБДД Керчи провела конкурс по безопасности детей на дорогах (ФОТО)