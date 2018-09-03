ГИБДД: «Пристегни самое дорогое»

ГИБДД Ленинского района проведёт оперативно-профилактическое мероприятие «Пристегни самое дорогое».

В связи с возобновлением учебных занятий в школах и детских садах увеличивается подвоз детей к образовательным организациям в автомобилях. Ленинская Госавтоинспекция проведёт оперативно-профилактическое мероприятие «Пристегни самое дорогое» и напоминает водителям о мерах личной безопасности и безопасности своих юных пассажиров.

В первую половину сентября ГИБДД проверит соблюдение водителями автотранспорта требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения РФ. На территории Ленинского района пройдет профилактическое мероприятие «Пристегни самое дорогое». Госавтоинспекторы проверят использование и правильную эксплуатацию водителями при перевозке детей детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

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Напоминаем Вам, что с 12 июля 2017 года изменились правила перевозки детей в автомобилях.

Так в соответствие с п. 22.9. ПДД РФ Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребёнка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребёнка.

Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД РФ, согласно ч.3 ст.12.23 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей.

При перевозке детей в легковом автомобиле выбирайте максимально безопасное место в салоне транспортного средства, которым будет место на заднем сиденье посередине. Вторым по степени безопасности считается место за водителем.

ГИБДД Ленинского района желает автолюбителям, чтобы каждая поездка Вашего ребёнка была БЕЗОПАСНОЙ!

Текст: пресс-служба МВД

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