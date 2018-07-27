ГИБДД проверяет соблюдение водителями правил обгона

Наряды ДПС ОГИБДД Ленинского района ежедневно осуществляют надзор за дорожным движением, чтобы предупредить аварийные ситуации на дорогах района.

В четверг-пятницу 26-27 июля Госавтоинспекция Ленинского района проводит на территории обслуживания профилактическое мероприятие «Обгон», направленное на профилактику дорожно-транспортных происшествий и недопущение нарушений водителями транспортных средств ПДД РФ. Обгон является одним из самых сложных и опасных маневров.

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Многие ДТП, имеющие тяжкие последствия, возникают именно по причине неправильно выполняемого обгона: водитель не сумел адекватно оценить ситуацию или проигнорировал дорожный знак, запрещающий обгон, или водитель обгоняемого автомобиля повел себя непредсказуемо и т. д. Поэтому при выполнении данного маневра необходимо действовать четко, уверенно, быстро и в соответствии с ПДД. Напоминаем, что за нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, согласно КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере до 2000 рублей.

Выезд, в нарушение Правил дорожного движения, на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4-х до 6-ти месяцев, а за совершенное повторно – лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год. ОМВД России по Ленинскому району

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