Глава администрации города Керчь поехал праздновать 200-летие Грозного

Сергей БОРОЗДИН, глава администрации города Керчи уехал в столицу Чеченской Республики для празднования её 200-летия. Об этом он сообщил в социальных сетях.

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«В составе делегации из Керчи принимаю участие в мероприятиях, посвященных 200-летию Грозного. В рамках визита в столицу Чеченской Республики встретились с мэром города Якубом Закриевым, председателем Правительства ЧР Муслимом Хучиевым», — сообщил глава администрации Керчи.

Начало мероприятий ознаменовалось после возложения цветов к обелиску А.А. КАДЫРОВА и экскурсии в музее Ахмат-Хаджи КАДЫРОВА на мемориальном комплексе Славы им. А.А. КАДЫРОВА.

После этого состоялось торжественное открытие Дня города Грозного у Стелы «Город воинской славы».

Напомним, что в 2015 году, президент РФ Владимир ПУТИН присвоил Грозному звание «город-герой».

Фото: социальные сети

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