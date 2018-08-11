Глава администрации города принял участие в собрании членов кооператива «Пролив»

Глава администрации города Сергей БОРОЗДИН совместно с первым заместителем Сергеем ШИМКО приняли участие в собрании членов кооператива «Лодочный причал № 239 «Пролив». Об этом глава администрации написала на своем официальном аккаунте в Facebook.

На повестке дня главным вопросом было узаконивания самовольно построенных сооружений, которые находятся на территории данного кооператива. Межведомственной комиссией Республики Крым были внесены лодочные гаражи в список самовольных построек, но на очередном заседании комиссии было решено дать владельцам построек срок до 1 января 2019 года приведение объектов к нормам РФ.

«Администрацией города в помощь кооперативу разработана дорожная карта. Все случаи индивидуальны, но опираясь на разработанный план, людям будет легче понять саму процедуру и определить свои дальнейшие действия» — написал Сергей БОРОЗДИН.

Фото из официального аккаунта Сергея БОРОЗДИНА в Facebook

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