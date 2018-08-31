Глава администрации города встретился с Юлией РЕВВОЙ, чемпионкой мира по самбо

Сегодня днем глава администрации города Керчь Сергей БОРОЗДИН встретился с воспитанницей Керченского военно-патриотического клуба «Слава» Юлией РЕВВОЙ, завоевавшей титул чемпионки мира по самбо.

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Глава администрации поздравил юную чемпионку с её победой, которая важна не только для неё, но и для всего города. Также ей вручили памятные подарки – часы и планшет.

КерчьИНФО напоминает, что турнир по самбо проходил в городе Орле и в нем принимало участие 25 стран, а всего в турнире принимало участие 250 самбистов.

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