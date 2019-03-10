Глава администрации Керчи помогает решать «соседские споры»

Сергей БОРОЗДИН продолжает практику личных встреч с жителями Керчи.

В минувшую субботу глава администрации Керчи побывал у ветерана труда Тамары МОШЕЧКОВОЙ, которая обратилась со своей проблемой на приеме граждан.

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«Дело, как говорится житейское – вследствие действий соседа пострадал ремонт в комнате жительницы. Сегодня лично обследовали ее квартиру. Видимого подтопления сейчас нет, но остались следы, отошли обои. Необходимо шпаклевать, штукатурить, заменить обои, убрать на потолке растрескивания», — пишет Сергей БОРОЗДИН.

Администрация города предложила женщине выполнить ремонт силами МУПа «ЖилсервисКерчь», а после через суд взыскать компенсацию с соседа.