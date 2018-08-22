Глава Керченской администрации проследил за ремонтом в детском саду «Орлёнок» (ФОТО)

Сергей Вадимович БОРОЗДИН побывал еще в одном детском саду, где ведутся ремонтные работы.
В дошкольном учреждении города Керчи № 28 «Орленок», расположенным по улице 1-й Пятилетки, 29, строители подрядной организации «Стройгарант» утепляют фасад одного из корпусов, наносят штукатурку «короед».
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На этом же здании подходят к завершению работы по ремонту кровли, осталось установить отливы и капельники. Осуществляется замена окон.
В конце сентября все работы должны быть завершены. На данный момент подрядчик идет в срок.