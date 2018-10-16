Сергей Аксенов обещает за 30 дней создать морской путь между Крымом и Сирией

Глава Крыма обсудил с министром экономики Сирии вопросы сотрудничества. В Крым привезут сирийскую продукцию, а в Сирии появится крымская мука.

В рамках выездной сессии V ЯМЭФ (Ялтинский международный экономический форум), крымская делегация поехала в Дамаск. В планах главы Республики стояла задача наладить отношения с Сирией:

«Республика Крым и Сирия сегодня находятся в жесточайшем санкционном режиме. Однако, как показало время, тяжелая ситуация может открыть новое окно возможностей. Это шанс превратить свои минусы в плюсы и, соответственно, выстраивать отношения таким образом, чтобы наши государства развивались как можно активней», — сообщил Сергей Валерьевич.

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Глава Крыма отметил, что за время сессии была проделана большая работа и достигнуты хорошие результаты. Есть договоренность с министрами, а также членами правительства САР о том, что в течение 30 дней будут предложены и положены на бумагу конкретные планы действий, связанные с продвижением сирийских товаров на территории Республики Крым и Российской Федерации и, соответственно, продвижением крымских товаров на территории Сирии.

Также планируется создать авиасообщение единый крымско-сирийский торговый дом.

ФОТО: Сергей Аксенов

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